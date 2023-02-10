



"Несоответствие занимаемой должности": БАГАЦ дал один месяц Нетаниягу на ответ

В пятницу БАГАЦ дал премьер-министру Биньямину Нетаниягу один месяц на то, чтобы отреагировать на иск о признании его непригодным к занимаемой должности и принудительной отставке.



Движение за качество власти в Израиле обратилось в суд в четверг, утверждая, что Нетаниягу нарушает соглашение о конфликте интересов. Это соглашение запрещает ему участвовать в делах, которые могут повлиять на его продолжающийся судебный процесс по обвинению во взяточничестве.



Иск ссылается на законопроект, продвигаемый правящей коалицией, который резко ограничит полномочия БАГАЦа отменять законы и предоставит законодательной власти полный контроль над судебными решениями.



В пятницу суд заявил, что Нетаниягу и юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара должны будут представить свои аргументы до 12 марта.



В недавних сообщениях в израильских СМИ утверждалось, что Бахарав-Миара изучает возможность отставки Нетаниягу из-за нарушения соглашения о конфликте интересов в свете его публичных заявлений в поддержку реформы судебно-правовой системы и предполагаемых действий по ее продвижению. Эти сообщения были опровергнуты офисом юридического советника.



Но Движение за качество власти заявило, что премьер "доказал, что он неспособен отделить свои юридические интересы от управления страной и пытается разрушить демократию".



В соответствии с соглашением о конфликте интересов от 2020 года, составленным тогдашним юридическим советником правительства Авихаем Мандельблитом, чтобы премьер-министр мог оставаться на своем посту, даже если он находится под судом, Нетаниягу не может участвовать в каких-либо делах, которые затрагивают свидетелей или других подсудимых в суде, или в принятии решений на законодательном уровне, которые повлияют на судебное разбирательство против него.



Он также не может вмешиваться ни в какие вопросы, связанные со статусом нескольких высших должностных лиц полиции и прокуратуры, в нескольких областях, находящихся в ведении Министерства связи, или в Комитете по назначениям судей, который назначает судей в Окружной суд Иерусалима, где проходит разбирательство его дела, а также судей высшей инстанции, которые будут рассматривать любые апелляции по делу.



В иске также оспаривается недавнее решение Нетаньяху назначить члена Кнессета от "Ликуд" Давида Амсалема на должность младшего министра в Министерстве юстиции с просьбой к суду немедленно заморозить этот шаг.

