



Несмотря на вмешательство Лапида: провал на переговорах Минфина с учителями



Израильские СМИ сообщили о том, что новый раунд переговоров представителей Министерства финансов с учителями в воскресенье, 21 августа закончился ничем.



Учителя требуют повысить зарплату и угрожают забастовкой - менее чем за 10 дней до начала учебного года.



Главной причиной срыва переговоров называют спор о системе, на основании которой будут начисляться зарплаты и повышение зарплат.



Гистадрут учителей настаивает на том, чтобы осталась старая система, в рамках которой повышение зависит от должности и стажа работника в системе просвещения. Минфин намерен ввести систему, которая будет поощрять новых учителей и учителей с хорошими результатами работы.



В рамках системы Минфина предусматривается повышение зарплаты новым учителям на 35%, в то время как ветераны получат прибавку лишь в 3%.



В кризис вмешался премьер-министр Яир Лапид. Он отдельно говорил с министром финансов Авигдором Либерманом, главой Гистадрута учителей Яфой Бен-Давид, министром просвещения Ифат Шаша-Битон и главой всеизраильского родительского комитета Мером Шифф. Разговоры Лапида с перечисленными деятелями пока не принесли никаких осязаемых результатов.



Яфа Бен-Давид предупредила о “хаосе” в первый день учебного года и обвинила Минфин в том, что тот намеренно “тянет время”.