



Несмотря на скандал: президент ЮАР не уйдет в отставку

Президент ЮАР Сирил Рамафоса не уйдет в отставку, несмотря на скандал вокруг денег, украденных с его фермы.



Об этом заявил представитель Рамафосы, сообщает ВВС.



"Президент Рамафоса не уходит в отставку из-за ошибочного отчета и не уходит в сторону", - сказал Винсент Магвенья.



Скандал возник после утверждений о том, что президент ЮАР хранил крупные суммы наличных в своей собственности, а затем скрывал ее кражу. Артур Фрейзер, бывший руководитель южноафриканской разведки, подал жалобу в полицию, обвинив президента в сокрытии кражи 4 млн долларов наличными с его охотничьей фермы Phala Phala в 2020 году.



Рамафоса признал, что деньги были украдены, но сказал, что это 580 000 долларов, а не 4 миллиона долларов. Президент сказал, что 580 000 долларов были получены от продажи буйволов, но комиссия подвергает это утверждение сомнению. Выводы комиссии переданы в парламент, который должен их изучить и решить, начинать ли процедуру импичмента.