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Несмотря на решение Бахарав-Миара - начальника тель-авивского округа отстранят
17.04.2023 20:36 Аркадий Бочаровский

Несмотря на решение Бахарав-Миара - начальника тель-авивского округа отстранят

Начальник полиции Израиля  Коби Шабтай намерен продолжить процесс перевода генерала Ами Эшеда с должности начальника Тель-Авивского округа и предложить ему должность начальника учебного управления полиции. Если Эшед откажется - ему придется уйти в отсавку в отставку. 

Полиция официально не рассматривает заявление юридического советника правительства Гали Бахарав-Миары, согласно которому в отстранении Эшеда есть недостатки, и процесс будет продолжен по окончании  месяца Рамадан, как ранее объявил Шабтай.

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