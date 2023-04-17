



Несмотря на решение Бахарав-Миара - начальника тель-авивского округа отстранят

Начальник полиции Израиля Коби Шабтай намерен продолжить процесс перевода генерала Ами Эшеда с должности начальника Тель-Авивского округа и предложить ему должность начальника учебного управления полиции. Если Эшед откажется - ему придется уйти в отсавку в отставку.



Полиция официально не рассматривает заявление юридического советника правительства Гали Бахарав-Миары, согласно которому в отстранении Эшеда есть недостатки, и процесс будет продолжен по окончании месяца Рамадан, как ранее объявил Шабтай.