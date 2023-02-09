



Несмотря на рекордные рейтинги: Аелу Хасон снимут с программы 13-го канала

Портал Walla сообщает о том, что несмотря на рекордные рейтинги, Гай Лерер заменит Аелу Хассон в сегменте "Полоса до новостей" 13-го канала.



Менеджмент канала ускоряет этот шаг, одновременно ведя переговоры с ведущим Гаем Лерером о трехлетнем контракте на чрезвычайно высокую сумму, который, как ожидается, будет подписан в ближайшие дни. Профессионалы критикуют подобный шаг и говорят: "Вы не останавливаете лошадь, которая несется галопом".



Известный правый журналист Шимон Риклин заявил” : Я думаю, зрители дадут понять понять 13-му каналу, что снятие ведущей удается только только за то, что она не бубнит о ненависти к Израилю, дорого ему обойдется. Посмотрим, что вы сделаете с пультом”.