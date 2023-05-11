



Несмотря на ракетные обстрелы: Делегация послов ООН приземлилась в Израиле

Делегация послов при ООН, приглашенная послом Израиля в ООН Гиладом Эрданом совместно с UJA – Федерацией Нью-Йорка, приземлилась в среду в Израиле, несмотря на ситуацию с безопасностью.



В ходе своего визита послы встретятся с президентом Ицхаком Герцогом, премьер-министром Биньямином Нетаниягу, а также с военными и представителями службы безопасности. Послы посетят Западную стену и ее туннели, Храм Гроба Господня, “Яд-Вашем”, Start-Up Nation Central, Центр мира и инноваций Переса и многое другое.



Послы также посетят базы ЦАХАЛА, примут участие в брифингах по вопросам безопасности с официальными лицами ЦАХАЛа, посетят батарею противоракетной обороны “Железный купол” и совершят поездку по террористическому туннелю “Хизбаллы”.



В список участников вошли послы ООН из Антигуа и Барбуды, Чада, Фиджи, Гвинеи-Бисау, Лаосской Народно-Демократической Республики, Маршалловых Островов, Филиппин, Южного Судана и Тувалу.



“Это крупное мероприятие, которое я возглавляю в Организации Объединенных Наций. Приглашение послов ООН в Израиль – эффективный способ показать истинное лицо страны”, – заявил Эрдан. “Визит представителей ООН в Израиль именно в это время особенно важен – они узнают об угрозах, с которыми сталкивается Израиль, и о суровой реальности израильских граждан в условиях ракетных обстрелов”.