



Несмотря на призыв к паузе Дихтер и Далаль готовы поддержать закон о реформе

Два депутата от правящей партии “Ликуд”, которые ранее призвали премьер-министра Биньямина Нетаниягу приостановить судебную реформу, поясняют, что они поддержат закон, если он будет вынесен на голосование.



“Безопасность и единство страны также стоят передо мной. Чтобы устранить любые сомнения, моя позиция остается прежней: реформа судебной системы имеет решающее значение и будет реализована “, — говорится в заявлении министра сельского хозяйства Ави Дихтера.



“Я координирую этот вопрос с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром юстиции Яривом Левиным“, — добавляет он.



Заявление Дихтера прозвучало на фоне сообщений о том, что Нетаниягу рассматривает его для замены министра обороны Йоава Галанта, который прошлой ночью призвал приостановить попытки радикально изменить судебную систему, предупредив об угрозах для безопасности Израиля.



Член парламента от Ликуда Эли Далаль поясняет, что он тоже поддержит законопроект, когда он будет вынесен на голосование, отметив при этом свой призыв приостановить принятие законопроектов до предстоящих каникул Кнессета в связи с Пасхой.







