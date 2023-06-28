



Несмотря на письма и обращения: от службы в резерве отказалось менее 10 человек



Радио Галей ЦАХАЛ сообщает о том, что впервые с начала протеста против правового законодательства армия рассматривает возможность отстранения от службы двух резервистов, которые отказались явиться на сборы.



Журналист Дорон Кадош сообщает, что двое также отказались явиться на суд по их делу. Они последовательно отказываются выполнять приказы уже на протяжении нескольких месяцев.



Кадош сообщил, что “несмотря на бесчисленные письма, угрозы. обращения, освещение в прессе и широкую поддержку. в реальности на явится на службу после получения повестки отказались единицы - всего менее десяти человек, и даже среди них большинство, после разговоров со своими командирами, явились по приказу”.

