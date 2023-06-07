



Несмотря на бойкот: Смотрич встретился с еврейскими организациями во Франции

Министр финансов Бецалель Смотрич встретился во вторник вечером с руководителями еврейских организаций Франции и обсудил с ними ряд вопросов, касающихся еврейской жизни в республике. Ранее сообщилось, что президенты трех крупнейших еврейских организаций во Франции бойкотируют министра финансов и не будут участвовать во встрече за несколько часов до ее проведения.



Президенты CRIF (зонтичной организации французских евреев), Consistoire Centrale (представляющей французские ортодоксальные еврейские общины) и FSJU (объединенный еврейский общественный фонд) не участвовали во встрече, организованной по просьбе офиса Смотрича и по согласованию с посольством в Париже. Тем не менее, источники в двух крупных еврейских организациях сообщили, что “французские еврейские организации не бойкотируют Смотрича, но приглашение от его сотрудников поступило всего неделю назад, и поэтому ряд президентов не смогли принять участие. Они позаботились о том, чтобы их представители присутствовали на собрании”.



Смотрич написал в Twitter о встрече: “Провел сегодня вечером встречу с представителями еврейских общин и организаций во Франции: CRIF, Consistoire, KKL-JNF, Еврейского агентства, раввинами общин и другими”.



“Целью встречи было обсудить отношения между Израилем и еврейскими общинами во Франции, проблемы общин и роль Израиля в оказании им помощи, а также усиление алии из Франции в Израиль”, – написал министр и отметил министра алии и интеграции Офира Софера, который является членом его партии.



Смотрич заявил, что “связь еврейства диаспоры с Государством Израиль сильна и глубока” и поделился своими мыслями относительно пандемии Covid-19 и того факта, что евреи, не являющиеся гражданами Израиля, не могут въезжать в Израиль месяцами.



“Министр сказал, что хотел бы извиниться за то, что Израиль не был открыт для них, и что теперь он понимает, что такая политика наносит ущерб отношениям между евреями диаспоры и Израилем”, – сказал источник.



В ходе встречи участники подняли такие вопросы, как состояние репатриации в Израиль и трудности, с которыми сталкиваются специалисты в области медицины из Франции при попытке иммигрировать в Израиль.



Смотрич прибыл в Париж для участия в двухдневной министерской встрече ОЭСР, которая является главным ежегодным мероприятием организации. Конференция ОЭСР начинается в среду утром.