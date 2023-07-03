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Несмотря на бои в Дженине: десятки тысяч палестинских рабочих въехали в Израиль
03.07.2023 09:32 Аркадий Бочаровский

Несмотря на бои в Дженине: десятки тысяч палестинских рабочих въехали в Израиль



Несмотря на операцию ЦАХАЛа в лагере беженцев Дженин, а палестинские рабочие из остальных районов Западного берега продолжали ездить на работу в Израиль, как обычно. 

Палестинским рабочим разрешен въезд - с целью не втянуть все палестинские территории в массовые беспорядки. К 08:00 63 363 человека вышли на работу в Израиль и 14 774 человека приехали в поселения.

Вчера, 2 июля,  был зафиксирован рекорд более чем 16-летнего въезда рабочих в Израиль из Газы - всего 7 600 рабочих. Ожидается, что сегодня въедет еще столько же рабочих.

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