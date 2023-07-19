



Несколько представителей израильской делегации в Вашингтоне заболели COVID

Несколько членов израильской делегации, сопровождавших Ицхака Герцога в его поездке в США, не были допущены к участию во встрече президента с президентом США Джо Байденом после положительного результата теста на COVID-19.



Брат президента, посол Израиля в США Майкл Герцог, получив “промежуточные” результаты, решил воздержаться от встречи.



Как сообщает Yediot Achronot , у израильского фотографа также был положительный результат на вирус. Его заменил американский коллега и задокументировал встречу двух президентов.



