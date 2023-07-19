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Несколько представителей израильской делегации в Вашингтоне заболели COVID
19.07.2023 09:53 Ирина Демьянова

Несколько представителей израильской делегации в Вашингтоне заболели COVID

Несколько членов израильской делегации, сопровождавших Ицхака Герцога в его поездке в США, не были допущены к участию во встрече президента с президентом США Джо Байденом после положительного результата теста на COVID-19.

Брат президента, посол Израиля в США Майкл Герцог, получив “промежуточные” результаты, решил воздержаться от встречи.

Как сообщает Yediot Achronot , у израильского фотографа также был положительный результат на вирус. Его заменил американский коллега и задокументировал встречу двух президентов.

 

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