



Неравный брак? Суд по делу о клевете в отношении мужа выжившей в Холокосте

В мировом суде Нетании в настоящее время выясняются обстоятельства иска о клевете, поданного адвокатом Эйтаном Гликом от имени отца и сына, жителей города, против популярного новостного сайта и против человека, который выполнял функции главного координатора редакции сайта.



В иске утверждается, что редактор новостей сайта нанес ущерб имени истцов и их частной жизни, опубликовав клеветнические статьи на новостном сайте. Согласно иску, новостной сайт читают десятки тысяч пользователей, он включает в себя пять различных региональных сайтов в Хайфе, Тель-Авиве, Беер-Шеве, Иерусалиме и Эйлате, а также несколько страниц в Facebook.



Согласно иску, в конце 2018 года координатор посмотрел телевизионный репортаж, показанный по 13 каналу, в котором утверждалось, что отец, прикрываясь законными супружескими отношениями, якобы завладел имуществом 95-летней пережившей Холокост женщины, на 36 лет старше его. Следует отметить, что женщина скончалась за этот период.



По словам адвоката Глика, тот же репортаж из новостей 13 канала находится в центре другого иска о диффамации, который истец подал против канала и против журналиста, подготовившего эту статью, - иска, который в настоящее время находится на стадии апелляционного производства в окружном суде Тель-Авива.



По словам адвоката Глика, после просмотра репортажа координатор решил начать кампанию преследования истца под видом кампании по спасению выжившей в Холокосте, и с этой целью инициировал серию оскорбительных и ложных статей об истце.



Адвокат Глик утверждает в иске, что ответчик решил осуществить запрещенное подслушивание и установил на телефон пожилой женщины вредоносное программное обеспечение, которое записывало разговоры, ведущиеся на нем в течение всего дня, тем самым вторгшись в частную жизнь женщины, истца и членов его семьи.



В иске также утверждается, что в рамках своей кампании преследования координатор системы передал запись телефонных разговоров многим людям, словесно атаковал истца и его сына, заставил истца отдалиться от пожилой женщины и даже подал на него ложное заявление в полицию, которое было закрыто за отсутствием вины.



В иске адвокат Глик просит суд обязать координатора сети и новостного сайта выплатить отцу и сыну компенсацию в размере 300 000 шекелей каждому в соответствии с законом о диффамации и законом о вторжении в частную жизнь.



В настоящее время иск рассматривается в мировом суде Нетании. Заявление защиты еще не подано.