



"Непрерывная линия снабжения": следователь не знал, какие сигары курит Нетаниягу



Израильские журналисты Ави Вайс и Эли Ципори публикуют протоколы показаний главы следственной группы по делам против Нетаниягу Моми Мешулама. В ходе допроса свидетеля Мешулама адвокатом Нетаниягу выяснилось, что главный следователь не знает, какие сигары курит Биньямин Нетаниягу. Нетаниягу обвиняют в том, что он пользовался “беспрерывной линией поставки” сигар от голливудского магната Арнона Мильчена.



Хадад: "Что касается "документа о количественной оценке". Вас не интересовало, как он обобщен? Вы получаете необработанный материал от Адас Кляйн. Нет никаких записей, в которых говорилось бы о том, что было передано Нетаниягу. Чтобы подготовить такой документ, необходима методология. Вы участвовали в подготовке методики?". Моми: "Нет".



Хадад: "А кто принимал в этом участие?" Моми: "Спросите Арнона Элиаза. Я полагаю, что это согласно показаниям Хадас Кляйн". Хадад: "Вы допрашивали премьер-министра, и он назвал вам два вида сигар, которые он курит. Разве вы не говорили ему, что он курит и другие сорта?" Моми: "Я не помню". Хадад: "Вы знаете, сколько было видов сигар? 35 типов". Моми: "Хорошо". Хадад: "Тогда почему вы не спросили обо всех типах?". Моми: "Мы не спрашивали".



Хадад: "Вы проверяете, что и Адас, и Йонатан (водитель) сказали, что эти типы не дошли до Нетаниягу? Почему 100% типов были отнесены к Нетаниягу?". Моми: "Я не знаю". Хадад: "Помните, Мильчен говорил, что Нетаниягу на время перестал курить сигары?". Моми: "Помню". Хадад: "Когда вы просматриваете список, вы видите, что там есть покупка коробки сигарет в то время, когда он перестал курить. Нетаниягу говорит вам, что Мильчен раздавал сигареты и другим. Почему бы вам не проверить?" Моми: "Я не помню, чтобы Мильчен говорил подобное". Хадад: "Цены на шампанское также намеренно завышены. В ваших таблицах явно есть шампанское, которое не дошло до Сары Нетаниягу. Есть также сигары и шампанское, оставленные в домах Мильчена и Пакера. Можете ли вы объяснить, почему это фигурирует в таблице?". Моми: "Я не знаю. Я не опускался до этих мелочей".