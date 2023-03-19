



Неожиданно: кто угрожал жизни Нетаниягу



Бездомный мужчина в возрасте 40 лет подозревается в нанесении граффити против премьер-министра по всему Эйлату. Кроме того, он подозревается в угрозах в адрес главы Совета Национальной Безопасности Цахи Ханегби. В ходе следствия он не отрицал выдвинутых против него подозрений, но отказался объяснить, почему он действовал таким образом.



На прошлой неделе житель Эйлата был арестован по подозрению в нанесении в одном из жилых кварталов города нацистских граффити с осуждением премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Теперь выяснилось, что 46-летний подозреваемый является бездомным.



Подозреваемый был арестован после того, как следователи полиции Эйлата получили документы, на которых было видно, как он распыляет видео с надписью, гласящей, в частности, "Смерть Биби". Кроме того, его подозревают в том, что через несколько часов после совершения этого поступка он позвонил главе Совета Национальной Безопасности Цахи Ханегби и угрожал его жизни.





В ходе следствия он не отрицал выдвинутых против него подозрений, но отказался объяснить, почему он действовал именно так. Подозреваемый был доставлен на продление срока содержания под стражей в городской магистратский суд, и судья Шир Бергер, изучившая доказательства по делу, решила, что он будет направлен на психиатрическую экспертизу, и после получения результатов примет решение по ходатайству о содержании его под стражей.