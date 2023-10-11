



Неопознанный самолет атаковал иранский конвой с оружием на границе Сирии и Ирака

11 октября ровно в 2:30 ночи военный самолет атаковал район Хатива-Хасиба в городе Аль-Каим на иракской территории, недалеко от сирийского города Аль-Бухмаль.



СМИ сообщают, что бомбардировке подвергся один из сухопутных переходов между Ираком и Сирией, в то время когда иранский военный конвой находился недалеко от границы.



Предполагается, что конвой вез ракеты и беспилотные летательные аппараты из Ирана к боевикам в Сирии.



10 октября днем ​​иранская колонна из 12 автобусов с неизвестным грузом въехала в город Аль-Бухамаль со стороны Ирака, а оттуда двинулась в неизвестном направлении.