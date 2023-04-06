



“Необходима эвакуация российских сил из Украины, а не эвакуация детей”

Представители нескольких стран возмутились выступлением Марии Львовой-Беловой в Совете безопасности ООН. Ее участие в неформальном заседании инициировала Россия, в апреле председательствующая в Совбезе. Уполномоченная по правам детей рассказала свою версию о том, как и почему украинские дети оказались в России. В ответ Львовой-Беловой напомнили, что именно за незаконную депортацию детей Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на ее арест.



Вечером в понедельник Россия объявила о проведении неформального заседания на тему “Дети и вооруженный конфликт: украинский кризис. Эвакуация детей из зоны конфликта”. Кроме Львовой-Беловой участниками были заявлены еще несколько человек, в том числе уполномоченная по правам человека “ДНР” Дарья Морозова.



Еще до начала заседания более 50 стран официально осудили сам факт его проведения. В их совместном заявлении сказано, что Россия, пользуясь своим положением в Совбезе ООН, собралась “распространять дезинформацию по поводу масштабных похищений и незаконной принудительной депортации тысяч украинских детей”.



Помешать России “распространять дезинформацию” попыталась Великобритания, выступившая против трансляции заседания на сайте ООН.

“Если Мария Львова-Белова хочет отчитаться о своих действиях, она может сделать это в Гааге”, – заявили в представительстве Великобритании в ООН. Для проведения трансляции нужно согласие всех 15 членов Совбеза – как постоянных, так и временных.



New York Times писала, что отказы в проведении трансляций крайне редки. Западный дипломат, попросивший об анонимности, заявил журналистам, что, скорее всего, Россия организовала участие в заседании Львовой-Беловой намеренно, чтобы представить негативную реакцию на ее выступление как цензуру.

В итоге российская сторона провела трансляцию заседания в телеграм-канале Дмитрия Полянского – помощника постпреда России при ООН.

Когда Львова-Белова начала свое выступление, представители США, Великобритании, Албании и Мальты покинули зал.



Заявления Львовой-Беловой и других представителей российской стороны в целом повторяли тезисы российской пропаганды об “эвакуации” украинских детей. Детский омбудсмен несколько раз подчеркивала, что “никакого насильственного усыновления украинских детей в России не существует” и Россия “делает все, чтобы вернуть детей родителям или родственникам”. Также участникам заседания показали несколько пропагандистских роликов, в том числе о том, как украинским детям хорошо в России.



Затем выступили несколько представителей стран – членов Совета безопасности. Многие из них сказали, что угроза безопасности украинским детям возникла из-за вторжения России в Украину. Также дипломаты напомнили, что в марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и Львовой-Беловой. Суд считает, что они могут нести ответственность за незаконную депортацию украинских детей.



“Мы возмущены тем, что Россия пригласила в качестве докладчика уполномоченного по правам ребенка на сегодняшнее заседание, где речь идет о детях, которые пострадали от российской агрессии против Украины”, – сказал представитель Японии. “Так называемая эвакуация детей никоим образом не является решением, это лишь ведет к обострению ситуации. Нам же необходима немедленная эвакуация российских сил и военной техники из Украины в рамках международно признанных границ, а не эвакуация детей”.



“Мы отвергаем участие так называемых представителей Донецкой народной республики, а также человека, который находится под следствием Международного уголовного суда и в отношении которого выдан ордер на арест”, – заявил представитель Швейцарии.



По данным украинских властей, за время войны в России было депортировано более 19,5 тысячи детей, 328 из них удалось вернуть. 467 детей погибли, около тысячи ранены.