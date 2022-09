Нэнси Пелоси в Армении (фото)

Делегация Конгресса США во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Ереван с первым визитом в Армению.



U.S. Congressional Delegation led by Speaker of the U.S. House of Representatives Nancy Pelosi arrived in Yerevan for her first visit to Armenia. Welcome Madam Speaker! pic.twitter.com/LeOQYKnpgh