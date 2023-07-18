



Ненавидят Израиль: Журналист критикует демократов за антиизраильскую позицию

Сотрудник Fox News и адвокат по гражданским правам Лео Террелл раскритиковал недавние антиизраильские комментарии члена палаты представителей от Демократической партии Прамилы Джаяпал в эфире Fox Monday в субботу, 15 июля.



В интервью Джаяпал назвала Израиль “расистским”, что вызвало бурную реакцию. Террелл считает ее комментарии “антисемитскими”.



“Это было очень, очень сильное антисемитское заявление. Она возглавляет прогрессивную фракцию Конгресса в рамках Демократической партии, в которой качестве обязательного условия вы должны быть настроены против Израиля”, – пишет журналист. “Меня беспокоит, то, что я не слышал ни от Джо Байдена, ни от Камалы Харрис, ни от госсекретаря критики в ее адрес”.



“Почему? Давайте будем предельно ясны, потому что это слишком важно. В Демократической партии есть сильное антиизраильское антисемитское крыло. Эта женщина ненавидит Израиль вместе с Омар, Тлаиб и всеми членами прогрессивного крыла”, –добавляет он.



Позже Джаяпал попыталась отступить, заявив, что она не “считает идею Израиля как нации расистской”, но “крайне правое правительство Нетаниягу проводит дискриминационную и откровенно расистскую политику”.



Террелл не верит в ее реплику, полагая, что “это было истинное убеждение в ее чувствах”.



В воскресенье демократы распространили проект заявления, в котором выразили обеспокоенность по поводу комментариев Джаяпал, заявив, что демонизация Израиля “опасная” и “антисемитская”.



“Недостаточно хорошо”, – сказал Террелл в ответ на черновик письма. “Эти заявления недостаточно хороши. Где Джо Байден по этому поводу? Где Камала Харрис? Где госсекретарь? Почему они не осуждают это заявление?”