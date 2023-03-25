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"Немедленно прекратить": раскрыты детали разговора Эрдогана и Путина
25.03.2023 18:36 Алина Груднева

"Немедленно прекратить": раскрыты детали разговора Эрдогана и Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к немедленному прекращению боевых действий в Украине.

По данным Daily Sabbah, об этом речь шла во время его разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Турция придает большое значение немедленному прекращению российско-украинского конфликта путем переговоров", - сказано в заявлении Управления по связям с общественностью президента Турции.

Кроме того, Эрдоган похвалил собеседника за "позитивную позицию" по продлению зерновой инициативы на 120 дней.
 

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