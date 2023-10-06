



Немецкий концерн Rheinmetall получил большой заказ на боеприпасы для Украины

Правительство ФРГ дало крупный заказ немецкой оружейной компании Rheinmetall на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов в рамках существующего рамочного контракта. Десятки тысяч снарядов L15 будут переданы Силам обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба концерна Rheinmetall.



Кроме этого, оружейный гигант должен будет поставить обычные 155-мм снаряды Assegai для немецкой армии.

Отмечается, что стоимость заказа находится в нижнем трехзначном диапазоне миллионов евро, а поставка запланирована на 2024 год.



Перед этим, в июле, Rheinmetall объявил о подписании нового рамочного соглашения по артиллерийским боеприпасам с Бундесвером до 2029 года и расширении существующего соглашения (потенциально на сумму около 1,2 миллиарда евро).

"Контракты предусматривают поставку нескольких сотен тысяч снарядов, взрывателей и метательных зарядов", - пояснили в компании.