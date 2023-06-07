



Немецкий институт прав человека: Пророссийская партия AfD опасна для демократии

Немецкий институт прав человека (DIMR), обладающий юридическим мандатом, проанализировал деятельность пророссийской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) и пришел к выводу, что партия продвигает идеи расизма и правого экстремизма, а также старается свести на нет гарантии, закрепленные в первой статье Конституции Германии — неприкосновенность человеческого достоинства, говорится в анализе Института



В отчете под названием "Почему AfD может быть запрещена: рекомендации государству и политике" указано, что со стороны AfD исходит реальная опасность демократическому порядку.



Этой опасности можно противостоять лишь в том случае, если другие федеральные и региональные партии четко дистанцируются от "Альтернативы для Германии".



DIMR — это независимое национальное правозащитное учреждение Германии, которое финансирует Бундестаг.



В Германии партии могут быть признаны неконституционными, если их цели и поведение их сторонников угрожают базовым правом и свободам граждан, а также демократическому порядку и государственному строю.



В 2021 году немецкая разведка установила наблюдение за деятельностью AfD, что сделало ее первой крупной политической партией страны со времен Второй мировой войны, за которой официально наблюдают как за угрозой ее конституции. В феврале в ходе бурных дебатов Бундестаг отверг предложение пророссийской партии "Альтернатива для Германии" о "мирной инициативе" в войне России против Украины. Спикеры партий обвинили AfD в российской пропаганде и внутриполитических интригах.