



Немецкие компании судятся из-за прав на танк Leopard

Немецкий танкостроительный концерн Krauss-Maffei Wegmann (KMW) подал в суд на оборонную компанию Rheinmetall в споре о правах интеллектуальной собственности на танк Leopard, сообщает DPA.



KMW пытается помешать Rheinmetall утверждать, что права на Leopard до версии 2A4 включительно принадлежат Rheinmetall.



Как сообщила во вторник пресс-секретарь суда, рассмотрение дела должно состояться 2 мая в земельном суде Мюнхена.



Суд не назвал компании, участвующие в споре, но стороны понятны после того, как руководитель Rheinmetall Армин Паппергер заявил о правах своей компании в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.



"Мы построили 1000 Leopard 2A4 на основе нашей собственной интеллектуальной собственности", – сказал он.



В суде сообщили, что KMW возражает против этих заявлений, называя их "ложными и вводящими в заблуждение" утверждениями, которые нарушают ее права.



KMW и Rheinmetall являются как конкурентами, так и партнерами. Танк Leopard 2 изначально был разработан Krauss-Maffei, как тогда называлась компания, но Rheinmetall производит пушку, боеприпасы, систему управления огнем и систему командования и управления.



На своем сайте Rheinmetall также отмечает, что разработка танка принадлежит KMW, несмотря на то, что Паппергер сказал в интервью.



"Leopard 2 компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW), который используется большим количеством стран, чем любой другой, является лучшим в мире основным боевым танком", – говорится на сайте.



"Его потрясающие боевые характеристики, являющиеся результатом оптимального сочетания огневой мощи, защиты, мобильности и оперативной готовности, ставят Leopard 2 в отдельный класс", – отмечает Rheinmetall.



"Очень важно, что он вооружен превосходной 120-мм гладкоствольной пушкой Rheinmetall. Rheinmetall также производит широкий спектр самых современных боеприпасов для Leopard 2, а также поставляет технологии управления огнем и системы C4I", – говорится на сайте.



