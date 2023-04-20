



Немецкая армия модернизирует свои боевые машины Puma

Вооруженные силы Германии, или Бундесвер, наметили планы по модернизации своих боевых машин пехоты Puma, пишет американское издание Defence Blog.



Согласно пресс-релизу Rheinmetall, Федеральное управление Бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и поддержке в процессе эксплуатации (BAAINBw) выделило грант Projekt System & Management GmbH (PSM), совместному предприятию Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall, для модернизации еще 143 боевых машин пехоты Puma.



При этом правительство Германии реализует два варианта, содержащихся в контракте, на модернизацию оригинальных боевых машин пехоты Puma до статуса новой конструкции S1. Этот контракт был подписан в июне 2021 года.

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Объем заказа составляет около 770 миллионов евро.



К 2029 году ключевые возможности огневой мощи и боевого управления всех 143 систем Puma будут доведены до актуальности. Использование этих опций гарантирует, что каждая Puma в арсенале Бундесвера будет соответствовать единому статусу дизайна S1.



Среди прочего, модернизация включает в себя интеграцию дневных и ночных камер высокого разрешения, многоцелевого легкого управляемого ракетного комплекса MELLS и цифрового радиооборудования.

