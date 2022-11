"Немец" и журналист Пригожина. Кто стоит за каналом "Рыбарь"



Издание The Bell опубликовало расследование об авторах пророссийского телеграм-канала "Рыбарь", который освещает военные действия в Украине. За время войны телеграм-канал набрал почти 1,1 миллиона подписчиков. По данным The Bell, "Рыбарь" публикует военные сводки и карты боев, и координаты позиций ВСУ и украинских стратегических объектов. Такие данные публикуются "для облегчения работы союзных сил".



"Рыбарь", говорится в расследовании, единственный из самых популярных z-каналов, который до сих пор оставался анонимным.

The Bell установил личность одного из авторов "Рыбаря" — "политтехнолога, представителя старинной аристократии". По данным The Bell, его зовут Денис Щукин. Денис Щукин зарегистрирован в телеграме под ником @real_pike. В чате с подписчиками он называл себя одним из администраторов "Рыбаря". Щукин рассказал, что он - “немец”, и "скорее управленец, но и политолог". The Bell установил что это - 44-летний московский программист Денис Валерьевич Щукин.



В расследовании говорится, что с телеграм-каналом "Рыбарь" сотрудничает военный корреспондент РИА "ФАН" Аббас Джума, который говорит на арабском и английском и много работал в Сирии.



В 2019 году, примерно через год после запуска телеграм-канала, "Рыбарем" заинтересовался Евгений Пригожин. Пригожин выделил каналу финансирование, а с июня 2020 по август 2021 года "Рыбарь" вел на сайте РИА "ФАН" колонку, и давал комментарии в подкасте "Международный ФАН". По словам источника, в редакции РИА "ФАН" автора "Рыбаря" знали как Дениса, который работал военным переводчиком в арабских странах.



Размещение одного поста в "Рыбаре" стоит от 200 тысяч рублей. Он отметил, что телеграм-канал заключает долгосрочные "информационные контракты" - с Russia Today, РИА "ФАН" и сетью анонимных Z-каналов, связанные с АНО "Россия — страна возможностей" и первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко.