



"Нелепо": у Нетаниягу ответили на атаку Амсалема

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу ответила на заявления Давида Амсалема о том, что он не был назначен министром из-за того, что он мизрахи по происхождению.



В "Ликуде" подобные обвинения назвали "нелепыми", сообщает "Аруц Шева".



"Утверждение о сектантских предпочтениях в "Ликуде" нелепо и не соответствует действительности. Достаточно посмотреть список высших должностных лиц "Ликуда", в который входят Амир Охана - спикер Кнессета, Эли Коэн - министр иностранных дел, Мири Регев - министр транспорта Давид Битан - председатель Экономического комитета и министры Мики Зоар, Идит Силман, Гила Гамлиэль, Амихай Шикли, Галит Дистель и Шломо Каръи - чтобы опровергнуть это нелепое утверждение", - заявили в канцелярии Нетаниягу.



В офисе премьер-министра отметили, что Нетаниягу "ценит и лелеет" Амсалема и поэтому предложил ему любую руководящую должность в правительстве, которую он пожелает.



"Очень жаль, что он снова и снова отклонял это предложение. Премьер-министр Нетаниягу заинтересован в интеграции члена Кнессета Амсалема в правительство и надеется, что для этого будет найден способ",- говорится в заявлении.



