



Нейтральная зона и ввод миротворцев. Политолог РФ о сути африканской инициативы

“Авторитетный российский политолог” С. Марков опубликовал основные пункты “африканской мирной инициативы” по прекращению войны в Украине, а также поделился своими мыслями о том, почему ее осуществление невозможно.



Марков пишет: "Главная мировая новость это конечно африканская мирная инициатива. Весь мир хочет прекращения войны на Украине. И весь мир гадает, почему нельзя прекратить военные действия простым образом, как в десятках других конфликтах? Этапы просты.



1. Прекратить огонь.

2. Нейтральная зона.

3. Ввод миротворцев ООН.

4. Автономия конфликтных регионов под патронажем ООН.

5. Референдум в конфликтных регионах под патронажем ООН.



Почему нельзя так остановить войну на Украине?



1. Потому что нет конфликта России и Украины. Есть США, которые хотят чтобы вечно продолжалась война их украинского марионеточного режима и России. И США запрещают мир.

2. Украинская власть имеет приказ от США - подписывать все, что выгодно, но не выполнять никаких договоров с Россией. Нарушать все.

3. США и ЕС прекрасно знают, что в Крыму, Донецке, Луганске, и в Запорожье, Харькове, Одессе, Днепре живут русские люди и на свободном референдуме они проголосуют за то, чтобы быть в России. Поэтому США и ЕС никогда не допустят честного референдума.

4. Поэтому договор с Украиной не имеет смысла".