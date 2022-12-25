



Неизвестный подвиг генерала Ганца





Уходящий министр обороны Бени Ганц рассказал в минувшие выходные, что 15 лет назад он бросил курить: "Годы командования, военных операций, политического давления - но я к этому не вернулся".





Ганц поведал своим поклонникам: “Сегодня 15 лет как я бросил курить. Я зажег последнюю сигарету, глубоко вдохнул, бросил ее в пепельницу, доверил зажигалку другу, который сопровождал меня на поле боя, сел в самолет, направляясь в США, где я работал атташе ЦАХАЛа в Вашингтоне, - и с тех пор не курю.



Годы командования, военных операций, политического давления - не вернули сигарет. Этот момент стал завершением процесса, который начался однажды в моем кабинете в качестве командующего сухопутными войсками.



В кабинет вошла незваная гостья, доктор Яэль Бар-Зеев, которая сказала мне, что пришла с миссией - заставить меня бросить курить. Годы операций, засад и стресса привили мне эту привычку к сигаретам.



Процесс начался со всяких странных упражнений - переход на курение только левой рукой, не курить после обеда, больше не курить с кофе. Вот так - медленно, медленно - мы с Яэль избавлялись от своих привычек - пока не дошли до того дня в аэропорту Бен-Гурион.



Помимо пользы для здоровья, благодаря которой я сегодня чувствую себя хорошо, эта история сопровождает меня в нескольких аспектах: Первый - никогда не потакать привычкам. Анализируйте свои действия каждый день, начиная с оперативной и заканчивая семейной ареной. Второе - когда хороший человек протягивает тебе руку помощи, ты всегда должен протягивать ее в ответ и не быть циником. И последнее - трудолюбие, настойчивость и сила воли человека сильнее химии и природы”.