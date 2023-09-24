



Неизвестные уничтожили инсталляцию протеста против правовой революции



Ночью 24 сентября неизвестные уничтожили инсталляцию протеста против правовой революции “крепость демократии”, развернутую в районе кибуца Ашдот Яаков Меухад.



От имени организаторов было заявлено: "Разрушители инсталляции, как и нынешнее израильское правительство, стремятся уничтожить демократию, свободу и выражение мнения, им это не удастся. Снос только подстегивает нас - после Йом Кипура форт будет восстановлен. Мы не откажемся от демократии. Мы победим тьму".

