Новости » Политика
Неизвестные уничтожили инсталляцию протеста против правовой революции
24.09.2023 10:12 Аркадий Бочаровский

Неизвестные уничтожили инсталляцию протеста против правовой революции


Ночью 24 сентября неизвестные уничтожили инсталляцию протеста против правовой революции “крепость демократии”, развернутую в районе кибуца Ашдот Яаков Меухад. 

От имени организаторов было заявлено: "Разрушители инсталляции, как и нынешнее израильское правительство, стремятся уничтожить демократию, свободу и выражение мнения, им это не удастся. Снос только подстегивает нас - после Йом Кипура форт будет восстановлен. Мы не откажемся от демократии. Мы победим тьму".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы