



Негодование в Яадут А-Тора: от нас хотят отделаться крохами



В то время, когда на переговорах с религиозным сионизмом был достигнут прогресс, Яадут А-Тора резко осудила поведение Ликуда на переговорах. До сих пор соглашения были подписаны только с Оцма Йегудит Бен-Гвира и с Ноам Ави Маоза, и после оптимистичных сообщений Нетаниягу и Смотрича - в Яадут А-Тора негодуют.



Официальные лица в партии в разочаровании говорят: "Похоже, что порядок приоритетов "Ликуда" - сначала религиозный сионизм, потом ШАС и только потом Яадут А-Тора. Пусть они справляются сами. Они лишили нас полномочий в религиозных вопросах, выпотрошили министерство по делам Иерусалима, они думают, что купят нас крошками, но этого не будет".



Одновременно с разочарованием в Яадут А-Тора вчера вечером поднялся шум из-за полномочий, которые получит председатель Ноам Ави Маоз, который будет работать заместителем министра в канцелярии премьер-министра и возглавит "Управление еврейской идентичности", которое было решено создать в рамках коалиционных переговоров на сумму 100 миллионов шекелей и в котором будет 15 ставок.