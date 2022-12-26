



"Недопустимо". Бывший судья БАГАЦа о законе Дери

Судья Верховного суда в отставке Йорам Данцигер, который в 2016 году одобрил назначение председателя ШАС Арье Дери на пост министра внутренних дел, заявил, что внесение поправок в закон таким образом, чтобы позволить Дери вернуться на пост министра сегодня было бы ошибкой.



"В 2016 году я вместе с судьей Генделем входил в коллегию под руководством судьи Джебрана по вопросу о том, может ли член Кнессета Дери быть назначен на должность министра внутренних дел", - вспоминает судья в отставке Данцигер. "Мы с судьей Джебраном придерживались мнения большинства, что ему следует разрешить это сделать. Судья Гендель считал иначе, и в своем мнении меньшинства он сказал, что назначение члена Кнессета Дери на пост министра внутренних дел после совершенного им в то время правонарушения является явно недопустимым".



Данцигер продолжил: "И мы, двое судей, которые, очевидно, принадлежат к более либеральному лагерю, посчитали, что не должны препятствовать этому назначению. Но сегодня мы находимся в другой ситуации".



По его словам, план вновь назначить Дери министром на фоне налоговых преступлений, за которые он был осужден, весьма проблематичен. "Мы находимся в ситуации, когда член Кнессета Дери совершил другое правонарушение, и не так много лет назад", - пояснил судья в отставке.



Данцигер добавил: "Поэтому вопрос в том, нужно ли сейчас вносить изменения в закон, чтобы установить, во-первых, что условное наказание не является наказанием с целью диффамации, и второе - отменить возможность вмешательства в решение премьер-министра, эти вещи мне кажутся неправильными и недопустимыми."