



Недееспособность Нетаниягу? Бывший генпрокурор Израиля: он уже глубоко в этом

Бывший генпрокурор Израиля Моше Ладор дало интервью порталу ynet.



Ладор следующим образом описал роль юридического советника правительства: “Многие думают, что юридический советник - это консультант, фактически чиновник. Это не так. Он является уполномоченным по вопросам верховенства закона в исполнительной власти. У него есть различные функции, которые включают консультирование".



- Обладает ли он абсолютной властью, включая смещение премьер-министра? То, что известно как "объявление недееспособным".



"Понятно, что у него нет полномочий, ни у кого нет полномочий отстранять премьер-министра. Но у него есть не только полномочия, но и обязанность отвечать за ту власть, которую он возглавляет, за ту правовую систему, в которой она будет действовать законно и правильно".



- Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара, уполномочена ли он объявить недееспособным премьер-министра Нетаниягу?



"Это зависит от обстоятельств. Если, например, она находится под впечатлением или получает достаточно убедительные доказательства по очень критическому и важному вопросу, решение должно быть принято с большой осторожностью. Но если она придет к выводу, что он не может функционировать, кроме как в условиях полного конфликта интересов, после того, как его предупредили и довели до его сведения, что он не должен быть вовлечен, он должен быть объявлен лишенным права выполнять эту роль."



- Как вы думаете, приближается ли он к этим областям, к рассмотрению вопроса о недееспособности?



"Я думаю, он приблизился к этому несколько лет назад, когда он одновременно вел кампанию за существование Израиля и свое личное дело. Сегодня, на мой взгляд, он глубоко в них погружен. Он постоянно вовлечен в дела. Ему удалось убедить широкую общественность Государства Израиль в том, что уголовное дело, возбужденное против него, и расследование до этого, беспочвенны, что ничего нет, не было и не будет, благодаря его маркетинговым способностям. Он пытался убедить, что дело для него сшито, что они пытаются сместить сильного премьер-министра, что немыслимо в демократическом государстве, и что ради этого объединились все эти люди, следователи, прокуроры и судьи".