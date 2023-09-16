



Небезопасно: в Британии хотят запретить популярную породу собак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак хочет запретить в Соединенном Королевстве популярную породу собак - английского булля XL.



По данным газеты The New York Post, работа над этими мерами ведется на фоне волны жутких нападений, совершенных этими животными в последнее время.



Эта порода собак является довольно новой, но уже обрела огромную популярность в Британии. В правительстве и полиции утверждают, что эти животные являются очень агрессивными и опасными. Сунак экстренно выдал распоряжение разработать план запрета этой породы после смертоносного нападения 14 сентября в Стаффордшире, когда две собаки растерзали человека.



По словам премьер-министра, он консультируется с экспертами относительно этой породы. Он считает, что нужно положить конец жестоким нападениям и обеспечить безопасность людей.



