



Небензя разразился тирадой о зараженных "боевых" комарах США

Постпред России в ООН Василий Небензя разразился очередной порцией данных о "боевых" комарах США, зараженных вирусом.

Соответствующее заявление он сделал на заседании Совбеза ООН.

"США не смогут уйти от ответа, если будет доказано, что они нарушают Конвенцию по биологическому оружию", - сказал он.

Небензя в очередной раз заговорил о причастности США к разработке биологического оружия в Украине.

"В составе полученных нами документов содержатся описания проектов UP-4, Flu-Flyway и Р-781 по изучению возможности распространения опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа и болезни Ньюкасла, и летучих мышей, в том числе способных инфицировать человека возбудителей чумы, лептоспироза, бруцеллеза, а также коронавирусов и филовирусов, которые могут рассматриваться в качестве средств доставки. Охват обоих проектов фактически включал не только приграничные с Россией украинские регионы, но и территорию самой России", - сказал он.

По его словам, в марте на территории Херсонской области войска РФ якобы обнаружили три БПЛА, оснащенные емкостями по 30 литров, которые могут использоваться для распыления биоагентов. Также он объявил, будто у США есть запатентованный дрон, "способный распространять комаров, зараженных опасными вирусами".

"В соответствии с описанием такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров — переносчиков инфекций и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний. В пояснении прямо подчеркивается, что зараженный военнослужащий будет не способен выполнять поставленные перед ним задачи, в силу чего „заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самое современное вооружение и военная техника“. Указывается, что „подобное заражение военнослужащих противника в военном отношении дало бы значительный эффект", - добавил он.