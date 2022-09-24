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Не ждите: Венгрия не будет вводить санкции против "Газпрома"
24.09.2022 07:26 Ольга Белозерова

Не ждите: Венгрия не будет вводить санкции против "Газпрома"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал не ждать, что его государство когда-либо введет санкции против российских "Газпрома" и "Росатома".

Об этом Сийярто заявил в интервью для РИА-Новости.

"Я могу высказываться по этому вопросу предельно искренне, поскольку вы не первые, кому я это скажу: мы никогда не согласимся с включением "Росатома" или "Газпрома" в санкционный список.", - заявил глава МИД Венгрии.

По его словам, Венгрия никогда не согласится с введением санкций против любого предприятия, которое представляет для Венгрии важность с точки зрения энергопоставок. 

 

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