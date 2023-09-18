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"Не возвращайся!" Демонстрация против Нетаниягу в аэропорту Бен-Гурион
18.09.2023 07:01 Аркадий Бочаровский

"Не возвращайся!" Демонстрация против Нетаниягу в аэропорту Бен-Гурион


Группа демонстрантов против правовой реформы прибыла в аэропорт Бен-Гурион перед вылетом премьер-министра Биньямина Нетаниягу в США.

Демонстранты исполнили израильский национальный гимн Ха Тиква.
 



Демонстранты также кричали: “Уходи и не возвращайся!”

Начальник полиции Центрального округа Ави Битон ранее заявил, что полиция не допустит демонстраций внутри терминала, и любые беспорядки будут жестко пресекаться.

Он поручил полицейским следить за тем, чтобы дороги оставались открытыми в соответствии с чрезвычайными обстоятельствами и чтобы рейсы отправлялись по расписанию.

"Демонстрации внутри терминала не допускаются. Любое нарушение порядка будет пресекаться", - заявил Битон.

"Полиция призывает туристов прибывать на рейсы заблаговременно, а тем, кто прибудет на демонстрацию, - проявлять ответственность и держать дороги в аэропорту и терминале доступными для аварийных и спасательных служб", - заявили в полиции.

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