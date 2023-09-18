



"Не возвращайся!" Демонстрация против Нетаниягу в аэропорту Бен-Гурион



Группа демонстрантов против правовой реформы прибыла в аэропорт Бен-Гурион перед вылетом премьер-министра Биньямина Нетаниягу в США.



Демонстранты исполнили израильский национальный гимн Ха Тиква.



רגע לפני המראת ראש הממשלה לארה"ב: אחרוני המפגינים בנתב"ג בשירת התקווה@yonatanraveh11 pic.twitter.com/HtJ9jFspR4 — כאן חדשות (@kann_news) September 17, 2023

Демонстранты также кричали: “Уходи и не возвращайся!”Начальник полиции Центрального округа Ави Битон ранее заявил, что полиция не допустит демонстраций внутри терминала, и любые беспорядки будут жестко пресекаться.Он поручил полицейским следить за тем, чтобы дороги оставались открытыми в соответствии с чрезвычайными обстоятельствами и чтобы рейсы отправлялись по расписанию."Демонстрации внутри терминала не допускаются. Любое нарушение порядка будет пресекаться", - заявил Битон."Полиция призывает туристов прибывать на рейсы заблаговременно, а тем, кто прибудет на демонстрацию, - проявлять ответственность и держать дороги в аэропорту и терминале доступными для аварийных и спасательных служб", - заявили в полиции.