"Не возвращайся!" Демонстрация против Нетаниягу в аэропорту Бен-Гурион
Группа демонстрантов против правовой реформы прибыла в аэропорт Бен-Гурион перед вылетом премьер-министра Биньямина Нетаниягу в США.
Демонстранты исполнили израильский национальный гимн Ха Тиква.
Демонстранты также кричали: “Уходи и не возвращайся!”
Начальник полиции Центрального округа Ави Битон ранее заявил, что полиция не допустит демонстраций внутри терминала, и любые беспорядки будут жестко пресекаться.
Он поручил полицейским следить за тем, чтобы дороги оставались открытыми в соответствии с чрезвычайными обстоятельствами и чтобы рейсы отправлялись по расписанию.
"Демонстрации внутри терминала не допускаются. Любое нарушение порядка будет пресекаться", - заявил Битон.
"Полиция призывает туристов прибывать на рейсы заблаговременно, а тем, кто прибудет на демонстрацию, - проявлять ответственность и держать дороги в аэропорту и терминале доступными для аварийных и спасательных служб", - заявили в полиции.