



"Не верьте провокациям": мобилизованные из Саратова живы после удара по Макеевке





Мобилизованные и добровольцы из Саратовской области остались живы после обстрела города Макеевка Донецкой области. Об этом сегодня сообщили в Telegram-канале «Твои Герои, Саратов! ZOV», одним из администраторов которого является депутат Саратовской областной думы Александр Янклович («Единая Россия»).



По данным оперативного штаба ДНР, в новогоднюю ночь украинские войска нанесли мощный удар по Донецку и Макеевке из реактивной системы залпового огня. После этого в Telegram-каналах появились сведения о погибших саратовских солдатах в Макеевке. Авторы канала «Твои Герои, Саратов! ZOV» опровергли эту информацию: «При ударе «хаймарсами» по Макеевке среди мобилизированных и добровольцев Саратовской области потерь нет. Не верьте провокациям».