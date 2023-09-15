Новости » Политика
Не в России: генерал Суровикин замечен в другой стране
15.09.2023 18:28 Алина Груднева

Не в России: генерал Суровикин замечен в другой стране

Назначенный главой Координационного комитета СНГ по вопросам ПВО российский генерал Сергей Суровикин якобы замечен в Алжире.

По данным прокремлевской газеты "Коммерсант", он отправился туда вместе с делегацией министерства обороны РФ.

"Не исключено, что поездка может быть связана с его возможным назначением на должность, которая будет иметь отношение к работе в восточном направлении", - сообщили в его окружении.

Фотографии Суровикина из Алжира также появились в аккаунте мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса в Оране.

Напомним, что ранее Суровикин был снят с поста заместителя командующего военными действиями против Украины.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы