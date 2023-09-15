



Не в России: генерал Суровикин замечен в другой стране

Назначенный главой Координационного комитета СНГ по вопросам ПВО российский генерал Сергей Суровикин якобы замечен в Алжире.



По данным прокремлевской газеты "Коммерсант", он отправился туда вместе с делегацией министерства обороны РФ.



"Не исключено, что поездка может быть связана с его возможным назначением на должность, которая будет иметь отношение к работе в восточном направлении", - сообщили в его окружении.



Фотографии Суровикина из Алжира также появились в аккаунте мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса в Оране.



Напомним, что ранее Суровикин был снят с поста заместителя командующего военными действиями против Украины.

