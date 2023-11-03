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Не успела Пугачева вернуться, как на нее написали донос
03.11.2023 22:30 Катя Шульц

Не успела Пугачева вернуться, как на нее написали донос

Певицу Аллу Пугачеву потребовали задержать и допросить по обвинению в публичном оскорблении в Интернете (певица обвинила россиян в “холопстве и рабстве”).

Организация “Зов народа” написала донос в Следственный комитет России, а также в МВД.

Впрочем, максимальный штраф за такой проступок  10 000 рублей.

Кроме того, были подняты признания Пугачевой в солидарности с ее мужем, артистом Максимом Галкиным, которого российские власти записали в иноагенты.

А вот еще одно обвинение - финансирование ВСУ было сделано на основании выступлений Максима в Анталье, которое организовали украинские менеджеры.

Активисты “Зова народа” написали донос директору ФСБ России Александру Бортникову. Артиста потребовали проверить на предмет финансирования ВСУ и признать спонсором терроризма,в случае подтверждения.
 

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