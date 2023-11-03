



Не успела Пугачева вернуться, как на нее написали донос

Певицу Аллу Пугачеву потребовали задержать и допросить по обвинению в публичном оскорблении в Интернете (певица обвинила россиян в “холопстве и рабстве”).



Организация “Зов народа” написала донос в Следственный комитет России, а также в МВД.



Впрочем, максимальный штраф за такой проступок 10 000 рублей.



Кроме того, были подняты признания Пугачевой в солидарности с ее мужем, артистом Максимом Галкиным, которого российские власти записали в иноагенты.



А вот еще одно обвинение - финансирование ВСУ было сделано на основании выступлений Максима в Анталье, которое организовали украинские менеджеры.



Активисты “Зова народа” написали донос директору ФСБ России Александру Бортникову. Артиста потребовали проверить на предмет финансирования ВСУ и признать спонсором терроризма,в случае подтверждения.

