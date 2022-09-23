



"Не убивайте свободу": экс-президент Монголии обратился к россиянам

Бывший президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж обратился к россиянам.

Он призвал граждан РФ "не убивать свободу" монголов

По словам Элбэгдоржа, на войне в Украине сильно пострадали такие национальные меньшинства, как буряты, тувинцы и калмыки.

В связи с этим, он призвал не воевать против украинцев и выразил восхищение стойкостью президента Украины Владимира Зеленского.