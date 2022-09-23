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"Не убивайте свободу": экс-президент Монголии обратился к россиянам
23.09.2022 21:43 Алина Груднева

"Не убивайте свободу": экс-президент Монголии обратился к россиянам

Бывший президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж обратился к россиянам.

 
Он призвал граждан РФ "не убивать свободу" монголов 
 
По словам Элбэгдоржа, на войне в Украине сильно пострадали такие национальные меньшинства, как буряты, тувинцы и калмыки.
 
В связи с этим, он призвал не воевать против украинцев и выразил восхищение стойкостью президента Украины Владимира Зеленского.
 

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