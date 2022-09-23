"Не убивайте свободу": экс-президент Монголии обратился к россиянам
Бывший президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж обратился к россиянам.
Он призвал граждан РФ "не убивать свободу" монголов
По словам Элбэгдоржа, на войне в Украине сильно пострадали такие национальные меньшинства, как буряты, тувинцы и калмыки.
В связи с этим, он призвал не воевать против украинцев и выразил восхищение стойкостью президента Украины Владимира Зеленского.
Youtube-д оруулав. Ерөнхийлөгч Путин, Оросоос зугтаж буй, ялангуяа Буриад, Тува, Халимаг монголчууд мөн дайнд дайчлагдаж буй хүмүүс, Украйны ард түмэн, Ерөнхийлөгч Зеленскийд бас хандсан юм. Олон хүн, байгууллагад хүргэж тус болоорой. Feel free to SHARE https://t.co/dtEZekmjTA— Mongol Tsakhia ELBEGDORJ (@elbegdorj) September 23, 2022