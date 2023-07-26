



Не так выразился: Брат премьера о сомненениях в психическом состоянии Байдена

Брат премьер-министра Биньямина Нетаниягу во вторник подверг сомнению психическое состояние Джо Байдена, который высказал критику в отношении пересмотра судебной системы, заявив, что президент США не знаком с деталями законодательства, пишет The Times of Israel.



В беседе с Kan Идо Нетаниягу — рентгенолог, писатель и драматург — сказал, что, по его мнению, высокопоставленные американские чиновники, такие как госсекретарь Энтони Блинкен, знают подробности планов коалиции по реформе, но не Байден.



“Я не знаю, в каком он психическом состоянии”, — сказал он, повторяя нападки республиканцев на когнитивную остроту Байдена.



По его словам, администрация Байдена использовала судебную реформу как “предлог”, чтобы не приглашать его брата в Белый дом. Он отметил собственные трудности Байдена с Верховным судом США, обвинив президента в стремлении ослабить американскую судебную систему.



Позже Нетаниягу попытался опровергнуть эти замечания, заявив, что он “не очень хорошо выразился”.



“Я не ставлю под сомнение [психическое] состояние президента Байдена или то, что он большой друг Израиля”, — сказал он.



