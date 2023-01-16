



Не США: Пригожин назвал главную угрозу для ЧВК "Вагнер"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал слова советника Госдепартамента США по внешней политике Дерека Шолле о том, что российские наемники вызывают у Вашингтона беспокойство..



В ходе визита в Сербию Шолле отметил, что в США работают над нейтрализацией деятельности "вагнеровцев".



По словам Пригожина, ему безразличны действия США, поскольку те не являются ключевым противником для России.



"Значительный урон ЧВК "Вагнер" может нанести наша внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят остаться на своих местах. Это более серьезная угроза существованию ЧВК "Вагнер", - отметил он.



По словам Пригожина, в медиа пытаются запретить упоминания ЧВК "Вагнер" и не "произносить название кампании вслух".



"У ЧВК "Вагнер" постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого, лишь бы принизить их заслуги", - резюмировал он.