



Не спится? коалиция издевается над Лапидом



Председатель оппозиции и партии "Еш Атид" Яир Лапид продолжает регулярно атаковать правое правительство во главе с Биньямином Нетаниягу.



Ночью 23 марта Лапид разместил ряд твитов против членов правительства. Это был первый раз за последние месяцы присутствовал на пленуме Кнессета в поздние часы.



"Сижу на пленуме и смотрю на ликудников", - написал Лапид. "Сжатые, униженные, знающие, что их притащили сюда посреди ночи, чтобы проголосовать за позорный закон об отстранении главы правительства, который родился из очередного бредового и заговорщического слуха".



В ответ депутат Альмог Коэн из "Оцма Йегудит" написал ему: "Что вы делаете, проснувшись в такой час? Просто объясните, почему вы сократили 16-часовой филибастер до 4 часов? Так ведут себя те, кто считает, что мы на пути к диктатуре?! День паралича ударил по тебе Яир, главное, что ты вывел людей на улицу".

