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Не спится? коалиция издевается над Лапидом
23.03.2023 07:04 Аркадий Бочаровский

Не спится? коалиция издевается над Лапидом


Председатель оппозиции и партии "Еш Атид" Яир Лапид продолжает регулярно атаковать правое правительство во главе с Биньямином Нетаниягу.

Ночью 23 марта Лапид разместил ряд твитов против членов правительства. Это был первый раз за последние месяцы присутствовал на пленуме Кнессета в поздние часы.

"Сижу на пленуме и смотрю на ликудников", - написал Лапид. "Сжатые, униженные, знающие, что их притащили сюда посреди ночи, чтобы проголосовать за позорный закон об отстранении главы правительства, который родился из очередного бредового и заговорщического слуха".

В ответ депутат Альмог Коэн из "Оцма Йегудит" написал ему: "Что вы делаете, проснувшись в такой час? Просто объясните, почему вы сократили 16-часовой филибастер до 4 часов? Так ведут себя те, кто считает, что мы на пути к диктатуре?! День паралича ударил по тебе Яир, главное, что ты вывел людей на улицу".
 

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