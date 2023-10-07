



Не реагируйте на подстрекательства: РААМ призвал арабское сообщество к единству

Аббас, лидер исламистской партии РААМ, стал первым арабским политическим лидером Израиля, опубликовавшим заявление в ответ на продолжающееся смертоносное нападение ХАМАС на Израиль.



Лидер партии написал на иврите: “В свете печальных, трагических событий, произошедших сегодня утром, и оценок ситуации, говорящих о том, что ситуация может перерасти в региональную войну, я призываю арабских граждан Израиля и всех граждан, арабов и евреев одинаково проявлять сдержанность, вести себя ответственно и терпеливо, подчиняться закону и поддерживать общественный порядок”.



“Я призываю арабских граждан Израиля воздерживаться от любого вида насилия или нанесения ущерба государственной или частной собственности, а также не реагировать на слухи или подстрекательства, направленные на эскалацию ситуации внутри или за пределами арабских городов или в городах со смешанным населением”.



Аббас призывал к единству и взаимной поддержке, а также к оказанию гостеприимства семьям, бегущим из районов, подвергшихся обстрелам, особенно в Негеве и деревнях, многие из которых не оборудованы противоракетными убежищами.