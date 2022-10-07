



Не раскол, а рабочие споры. Что происходит в окружении Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал статью Washington Post, в которой утверждается, один из представителей близкого окружения Путина напрямую выражал ему несогласие по поводу проведения "спецоперации" в Украине.



Песков заявил WP, что данные разведки, представленные в материале, не соответствуют действительности. Об этом сообщают РИА Новости.



По словам Пескова, среди российских высших чинов есть разногласия, но все они - часть рабочего процесса, а не признак "раскола".



"Бывают разногласия по поводу таких моментов. Некоторые думают, что нам следует действовать по-другому. Но это все часть обычного рабочего процесса", - заявил он.



Песков отметил, что есть и "рабочие споры" по разным вопросам, но все это - часть "нормального рабочего процесса".