



Не прошло и двух недель: на Тайвань прибыла делегация из США

На Тайвань после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси вновь прибыла делегация из Конгресса.

Об этом сообщает AP.

Делегация отправилась на остров всего спустя 12 дней после визита спикера Пелоси, который разозлил Китай. В нее вошли пять человек во главе с сенатором-демократом Эдом Марки из Массачусетса.

Они прибудут на Тайване в воскресенье и в понедельник.

Американские законодатели встретятся с высокопоставленными лидерами, чтобы обсудить лицами, чтобы обсудить двусторонние отношения, региональную безопасность, торговлю, инвестиции и другие вопросы.

Самолет с американцами приземлился около 19:00 по местному времени в аэропорту Суншань в Тайбэе.

В ответ Китай поднял в воздух военные самолеты, они вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня.