



Не попирайте наши голоса: Сторонники реформ на митинге в Иерусалиме

Десятки тысяч израильтян собрались возле здания БАГАЦ в Иерусалиме вечером 7 сентября, чтобы провести демонстрацию в пользу судебной реформы.



Протестующие выразили несогласие с решением суда высказать свое мнение по законодательству, касающемуся реформы, что, по их словам, грозит отменой воли избирателей. Они несли плакаты: “БАГАЦ меня не отменит”, “Мы не граждане второго сорта: народ выбрал судебную реформу” и “Судьи, не разрушайте демократию”. Текст на плакатах перед мероприятием гласил: “Митинг свободы. Они не украдут наши голоса”.



Один из организаторов митинга, политический активист Берале Кромби незадолго до протеста в четверг написал в Twitter сообщение: “Не позволяйте БАГАЦу растоптать нас”.



Демонстранты были особенно возмущены решением суда о вмешательстве в Основные законы. Согласно собственной теории суда, он черпает свои полномочия по отмене обычных законов из Основных законов. Критики говорят, что это аналогично тому, как если бы Верховный суд США объявил поправку к конституции “неконституционной”.