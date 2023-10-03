



Не по Вашингтону: Симоньян предложила ударить ядерной бомбой по Сибири

Прокремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян предложила ударить ядерной бомбой по Сибири.



Такое заявление она сделала в своей передаче Ч.Т.Д.



"Ну, по Вашингтону долбить не придется. Мне тут один умный человек рассказал то, о чем я никогда не догадывалась. Инженер-радиоэлектроник говорит мне: "А ты знаешь, мы это знали еще в советское время, что если произвести взрыв в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, то ничего не будет на Земле, ничего такого страшного: ни ядерной зимы, которой все боятся, ни чудовищной радиации", - сказала она.



По словам Симоньян, такой взрыв выведет из строя всю радиоэлектронику и все спутники.



"Мы вернемся в год, эдак, 93-й – с проводными телефонами. Чудесно же жили, я даже обрадуюсь. Мне, например, не придется объяснять своим детям, почему у всех есть гаджеты, а у них нету", - добавила она.

