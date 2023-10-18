



​​​​​​​Не отказали, а отложили: глава МИД о визите Зеленского в Израиль

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не отказывали в визите в Израиль. Его предупредили, что для такой поездки придется подождать. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью La Repubblica.



"Мы не чувствуем себя отвергнутыми. Мы обсудили с ними визит сразу после нападения ХАМАС, и они сказали нам, что нам придется подождать. Тогда в Тель-Авиве не ожидали ни одного иностранного лидера. Теперь фаза поменялась", - рассказал Кулеба.



Он также добавил, что визит, вероятно, состоится после согласования сроков.



Напомним, в СМИ появилась информация о том, что президент Владимир Зеленский может посетить Израиль. После этого журналисты писали об отказе украинскому лидеру в визите, поскольку это якобы "не ко времени".