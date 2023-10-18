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​​​​​​​Не отказали, а отложили: глава МИД о визите Зеленского в Израиль
18.10.2023 21:26 Раиса Вовк

​​​​​​​Не отказали, а отложили: глава МИД о визите Зеленского в Израиль

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не отказывали в визите в Израиль. Его предупредили, что для такой поездки придется подождать. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью La Repubblica.

"Мы не чувствуем себя отвергнутыми. Мы обсудили с ними визит сразу после нападения ХАМАС, и они сказали нам, что нам придется подождать. Тогда в Тель-Авиве не ожидали ни одного иностранного лидера. Теперь фаза поменялась", - рассказал Кулеба.

Он также добавил, что визит, вероятно, состоится после согласования сроков.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что президент Владимир Зеленский может посетить Израиль. После этого журналисты писали об отказе украинскому лидеру в визите, поскольку это якобы "не ко времени". 

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