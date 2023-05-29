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Не оправдал наших надежд. Мейрав Михаэли разочарована в Йоаве Галанте
29.05.2023 09:13 Аркадий Бочаровский

Не оправдал наших надежд. Мейрав Михаэли разочарована в Йоаве Галанте

Председатель партии Авода Мейрав Михаэли атаковала министра обороны Йоава Галанта - после создания ешивы Хомеш на государственной земле в поселении, которое 18 лет назад стало частью плана размежевания.

По словам Михаэли: "Подарок, который сделал министр обороны Галант, предоставив V.I.P билет в Хомеш лунатикам-поселенцам, делается за счет безопасности, будущего и демократии Израиля. Это приоритет этого правительства".

Михаэли добавил: "Галант показал сегодня, что ему нет дела до большинства народа и до тех сотен тысяч, которые поддержали его после "увольнения", он заботится об анархистских поселенцах и интересах Нетаниягу."

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