



Не оправдал наших надежд. Мейрав Михаэли разочарована в Йоаве Галанте

Председатель партии Авода Мейрав Михаэли атаковала министра обороны Йоава Галанта - после создания ешивы Хомеш на государственной земле в поселении, которое 18 лет назад стало частью плана размежевания.



По словам Михаэли: "Подарок, который сделал министр обороны Галант, предоставив V.I.P билет в Хомеш лунатикам-поселенцам, делается за счет безопасности, будущего и демократии Израиля. Это приоритет этого правительства".



Михаэли добавил: "Галант показал сегодня, что ему нет дела до большинства народа и до тех сотен тысяч, которые поддержали его после "увольнения", он заботится об анархистских поселенцах и интересах Нетаниягу."