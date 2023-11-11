



"Не нужно этого делать": Маск дал совет Зеленскому

Американский миллиардер Илон Маск поделился очередным "советом", адресованным президенту Украины Владимиру Зеленскому.



Соответствующее заявление о войне в Украине он сделал в интервью Лексу Фридману.



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В частности, Маск посоветовал Зеленскому согласиться на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.



"Я ему советую не отправлять украинскую молодежь умирать в окопах. Не нужно этого делать, независимо от того, будет ли он вести диалог с Путиным или нет. Кто бы не пошел на фронт, потеряет огромное количество людей", - сказал Маск.



Предприниматель также считает, что "стоит посочувствовать" россиянам, которые на "хотят сидеть в окопах", но "вынуждены" это делать.